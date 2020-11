Verteilung der Bayern-Reserve läuft über Apotheken

Doch wie sollen die 550.000 Grippeimpfstoffe in die Artpraxen gelangen? Werden diese über den Großhandel und die Apotheken ausgeliefert? DAZ.online hat bei der KVB nachgefragt: „Wie die Verteilung der sogenannten Bayern-Reserve stattfinden soll, ist derzeit noch in Klärung“, erklärt der Sprecher. Der Vorstandsvorsitzende der KVB, Dr. Wolfgang Krombholz, hatte am 14. November dazu Stellung genommen: „Wir begrüßen es sehr, dass die sogenannte Bayern-Reserve an Grippeimpfstoff jetzt den Praxen zur Verfügung gestellt werden soll. Wir sind eingebunden in die kurzfristige Suche nach geeigneten, rechtssicheren Lösungen, die Impfstoffe in die Praxen zu bringen, in denen diese am dringendsten benötigt werden. Wir unterstützen hier den Freistaat gerne, weil wir die Probleme jener Praxen sehen, die viele impfwillige Patienten haben, aber derzeit auf regulärem Wege keine oder zu wenig Grippeimpfstoffe erhalten können.“