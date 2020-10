EU-Abgeordneter positioniert sich gegen Parallelhandel

Bei der Digitalkonferenz „Für ein gesundes Europa“ diskutierten Experten und Entscheidungsträger am vergangenen Mittwoch, wie sie die Versorgung mit Arzneimitteln in der EU sichern können.

Ursachen für Arzneimittellieferengpässe in der EU sah der Abgeordnete des EU-Parlaments Tiemo Wölken (SPD) auch im Re- und Parallelimporthandel. Auf Nachfrage von DAZ.online erklärte er, es störe ihn, das selbst an diesem Punkt allein nach marktwirtschaftlichen Kriterien entschieden wird. Gleichzeitig verwies er auf eine Entschließung des Europaparlaments vom 17. September 2020 zu Engpässen bei Arzneimitteln. Hierin ruft das Parlament die Europäische Kommission dazu auf, die Auswirkungen des Parallelhandels und Lieferquoten auf Arzneimittelengpässe in den Mitgliedstaaten zu bewerten und Probleme angemessen in Angriff zu nehmen. Diese Forderung hatte das EU-Parlament bereits 2017 an die Kommission gestellt, damals jedoch ohne Ergebnis.