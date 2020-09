Geschlossen gegen Lieferengpässe

Außerdem betonen die Autoren der Handlungsempfehlungen, dass die Wege der Arzneimittelbeschaffung so ausgewählt werden sollten, dass eine kontinuierliche Versorgung mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln flächendeckend sichergestellt werden kann. Dazu müssten der Austausch und die Transparenz zwischen Arzneimittelhändlern und -herstellern gefördert und Fragen zur Nachhaltigkeit geklärt werden. Außerdem müsse bei Handelsverträgen sowie der Preisgestaltung von Arzneimitteln Verantwortung gezeigt werden. Die Regierungen einzelner Länder sollten unnötige Abweichungen in den jeweiligen Rechtsvorschriften, die die Koordination behindern, beseitigen.

Hierzulande dürfte unter anderem der letzte Punkt bei der Bundesregierung umstritten sein. Zwar sollen Firmen in ihren globalen Lieferketten durch ein geplantes Sorgfaltspflichtengesetz zu mehr Transparenz verpflichtet werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt jedoch vor „Schnellschüssen“ und bewirkt seit Monaten, dass diesbezügliche Verhandlungen im Bundestag verschoben werden. Zudem kritisierte der Branchenverband Pro Generika beim Inkrafttreten des „Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ am 16. August 2019, dass die umstrittene Importförderklausel nicht wie erhofft abgeschafft wurde. Der Reimportmarkt gilt als Quelle für Arzneimittelfälschungen und verursacht in anderen Ländern Versorgungslücken. In der Vergangenheit hatte sich Altmaier wiederholt für den Importeur Kohlpharma, einen der umsatzstärksten Firmen seines Wahlkreises, eingesetzt.