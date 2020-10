Wie kann die Abwanderung nach Asien gestoppt werden?

Die Verschiebung der Produktionsstätten macht der Vergleich der Jahre 2000 und 2020 deutlich. Während vor 20 Jahren in der Datenbank 589 CEPs gelistet waren, die zu 59 Prozent in Europa und zu 31 Prozent in Asien gehalten wurden, hat sich das Verhältnis heute umgekehrt: 63 Prozent der CEPs werden 2020 in Asien gehalten, nur noch 33 Prozent in Europa. Zudem hat sich die Zahl der CEPs enorm erhöht, vor allem in Asien. Die Studie machte insgesamt 3.786 solcher Wirkstoffzulassungen aus (2.369 in Asien, 1.260 in Europa). In Asien wiederum sind ganz klar China und Indien die Platzhirsche. Hier werden heute laut Studie mehr als 80 Prozent aller in Asien liegenden CEPs gehalten. Und auch in diesen beiden Ländern ist eine klare Konzentration auf wenige Regionen zu verzeichnen. Beispielsweise kommen 90 Prozent der indischen CEPs aus nur vier der 28 indischen Bundesstaaten. In China sind es fünf Provinzen an der Ostküste, in die fast drei Viertel der CEPs fallen. Hubei, die Provinz, in der das SARS-CoV-2-Virus seinen Ausgang nahm, zählt dazu, steht allerdings an letzter Stelle der chinesischen Top-5.