Apotheke „Einfach unverzichtbar“ in der Pandemie

Bei ihrer Kampagne im Frühjahr setzte die ABDA auf das E-Rezept. Nun will die ABDA in ihrer Herbstkampagne und mit vier neuen Motiven zur Pandemiesituation vermitteln: Die Apotheke vor Ort ist ein starker Partner – egal was kommt. Die vier neuen Kampagnenmotive zielen aus der Patientenperspektive auf die Coronakrise ab. Zwei Motive mit direktem Apothekenbezug heben die Krisenfestigkeit der Präsenzapotheken hervor, zwei weitere stellen Momentaufnahmen des „neuen“ Alltags mit den bekannten Infektionsschutzauflagen ohne direkten Apothekenbezug dar. Die neuen Plakate können kostenlos bis zum 22. September, im Login-Bereich unter www.apothekenkampagne.de bestellt werden.

Zusätzlich können laut ABDA Kampagnenmaterialien für die Offizin angefordert werden – und ein Nachwuchspaket. Enthalten seien neben drei Plakaten zum Thema „Nachwuchs“ ein Schaufensteraufkleber sowie Flyer zu den Berufen in der Apotheke vor Ort, um junge Menschen über die unterschiedlichen Aufgabenfelder von Apothekern, PTA und PKA zu informieren. Darüber hinaus könnten pro Apotheke 200 der in diesem Jahr neugestalteten Rezeptur-Papiertüten bestellt werden.