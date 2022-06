Am 1. Juni ist auch die Kampagne der ABDA und ihrer Mitgliedsorganisationen unter einem neuen Motto gestartet: „Einfach da für Dich“. In den kommenden vier Wochen sollen sechs neue Motive im öffentlichen Raum, in Print-Anzeigen sowie online und in den Sozialen Medien zu sehen sein. Darauf abgebildet: Die Apotheke vor Ort als aktiver Helfer, „der als analoger und digitaler Vollversorger eine zentrale Funktion im lokalen Gesundheitsnetzwerk einnimmt“.

Die neuen Motive sollen bundesweit auf knapp 450 Flächen an über 70 ICE- und Regionalbahnhöfen sowie auf rund 3.100 Litfaßsäulen in 86 Städten erscheinen. Neu sei außerdem die Präsenz der Kampagne auf Monitoren von Einkaufszentren in 25 Städten und das Branding von Treppenaufgängen in elf stark frequentierten Bahnhöfen, darunter der Hauptbahnhof Berlin. Kampagnenmaterial kann hier bis zum 12. Juni bestellt werden.