Breite Unterstützung für Impfangebot in Apotheken

Kritik an den weithin begrüßten Vorschlägen äußerte die Ärztekammer Wien: „Abermals wird versucht, Impfleistungen ohne jegliche ärztliche Aufsicht in Apotheken durchzusetzen. Nur das enge Arzt/Patient-Vertrauensverhältnis und die exzellente Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte in Österreich garantieren die maximale Patientensicherheit und schaffen Vertrauen für die Schutzimpfungen in der Bevölkerung, welches seit der Corona-Pandemie mehr als angeschlagen ist. Impfen ist eine ärztliche Leistung und muss es auch in Zukunft bleiben“, sagt der Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart, in einer Pressemitteilung der Kammer.