Update HPV-Impfung

HPV sind unbehüllte, doppelsträngige DNA-Viren, die zur Familie der Papillomaviridae gehören – mehr als 200 Typen sind bekannt. Je nach ihrem Potenzial, Krebserkrankungen auszulösen, wird zwischen Niedrig- und Hochrisiko-Typen unterschieden. Die Viren besiedeln Haut und Schleimhäute, der Mensch gilt als einziges natürliches Reservoir. Die Übertragung erfolgt in den meisten Fällen durch Sexualkontakte. Dabei gelangen die Erreger durch kleinste Verletzungen der Haut oder Schleimhäute in den Körper. In seltenen Fällen ist eine Übertragung durch Schmierinfektionen möglich. Auch im Rahmen einer natürlichen Geburt kann das Virus einer HPV-infizierten Mutter auf das Neugeborene übertragen werden. Zu den bekanntesten Risikofaktoren für eine Infektion zählen eine hohe Anzahl an wechselnden Sexualpartnern, Oral- und Analverkehr sowie eine Immun­schwäche [1, 2, 3, 4, 5].

Infektionen meist symptomlos

Die meisten HPV-Infektionen verlaufen asymptomatisch und heilen nach einiger Zeit von selbst und ohne Folgen aus – nach ein bis zwei Jahren sind sie in der Regel nicht mehr nachweisbar. Ist das Immunsystem nicht in der Lage den Erreger zu bekämpfen, kommt es zu einer persistierenden Infektion, die je nach Risikotyp zur Ausbildung verschie­dener Krankheitsbilder führen kann. Eine Infektion mit Niedrigrisiko-Stämmen (z. B. HPV-Typen 6, 11) führt zu Hautwarzen (Papillome) oder gutartigen Genitalwarzen (Kondylome). Hochrisiko-Typen können zu Zellveränderungen im Anogenitalbereich und im Mund-Rachen-Raum führen bis hin zur Entwicklung von Krebsvorstufen bzw. Krebs. Der am häufigsten HPV-assoziierte Tumor ist das Zervix­karzinom. Aber auch Tumoren an Vulva, Vagina, Penis, After oder im Bereich von Mund, Rachen und Kehlkopf können die Folge einer Infektion mit einem Hochrisiko-Stamm sein. Aktuell stuft die internationale Krebsforschungsagentur (International Agency of Research on Cancer, IARC) zwölf Hochrisiko-Typen als karzinogen ein. Hierzu zählen unter anderem die HPV-Typen 16 und 18 [1, 2, 4, 6, 7].

Jede dritte junge Frau mit Hochrisiko-Typ infiziert

HPV-Infektionen sind in Deutschland nicht meldepflichtig. Genaue Daten zur Erfassung der Häufigkeit liegen nicht vor. Doch konnte anhand einer bevölkerungsbasierten Erhebung aus dem Jahr 2010/2011 gezeigt werden, dass hierzulande 35 % der Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren mit einem Hochrisiko-Typ infiziert sind. Ungefähr 10 % der persistierenden HPV-Infektionen an der Zervix führen innerhalb von drei bis sechs Jahren zu höhergradigen zervikalen intra­epithelialen Neoplasien. Aufgrund dieser Krebsvorstufen müssen sich allein in Deutschland jährlich mehr als 55.000 Frauen einer Konisation unterziehen. Hierbei wird das verdächtige Gewebe kegelförmig am Gebärmutterhals ausgeschnitten – was im Falle einer zukünftigen Schwangerschaft mit einem erhöhten Abort- und Frühgeburtenrisiko einhergehen kann. Unbehandelt kann sich in ca. 30 bis 50 % der Fälle innerhalb von zehn bis 30 Jahren ein Zervixkarzinom ent­wickeln. Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 4.600 Frauen an dieser Krebsart, 1.500 versterben daran. Zusätzlich erkranken pro Jahr mehr als 3.000 Frauen und Männer an anderen HPV-assoziierten Krebserkrankungen [1, 2, 8].

Impfung schützt

Noch gibt es keine spezifische antivirale Therapie. Lediglich die durch die Infektion hervorgerufenen Erkrankungen können behandelt werden. Auch die Nutzung von Kondomen verhindert nicht zuverlässig eine Infektion. Effektivster Schutz bietet nur die Impfung: So schützen die zur Verfügung stehenden Impfstoffe fast zu 100 % vor einer Infektion mit den in den Vakzinen enthaltenen HPV-Typen. Derzeit sind in Deutschland drei HPV-Totimpfstoffe zugelassen. Der bivalente Impfstoff Cervarix® deckt die Hochrisiko-Typen 16 und 18 ab, der vierfache Impfstoff Gardasil® schützt vor Infektionen mit den HPV-Typen 6, 11, 16 und 18. Die beiden Impfstoffe zählten zu den ersten zugelassenen HPV-Impfstoffen im Jahr 2006 (Gardasil®) bzw. 2007 (Cervarix®). Der seit 2015 zugelassene nonavalente Impfstoff Gardasil 9® zählt zur zweiten Generation der HPV-Impfstoffe und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Infektionen mit den Typen 31, 33, 45, 52 und 58 [1, 2, 4, 7, 9].

Auch Jungen impfen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt seit 2007 allen Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren die HPV-Impfung unter anderem zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs. Mitte 2018 erfolgte dann eine Erweiterung der Zielgruppe: Seitdem sollen auch Jungen im gleichen Alter die Impfung erhalten. Ziel der Ausweitung der Impfempfehlung auf beide Geschlechter ist sowohl die Virusübertragung zu verhindern, als auch Jungen vor HPV-assoziierten Erkrankungen zu schützen. Um den bestmöglichen Impfschutz zu gewährleisten, sollte die Impfung vor der Aufnahme sexueller Kontakte erfolgen. Versäumte Impfungen sollten spätestens bis zum Alter von 17 Jahren nachgeholt werden. Wenn möglich, sollte eine begonnene Impfserie mit dem gleichen Impfstoff abgeschlossen werden (siehe Kasten „Wie oft und in welchem Abstand sollte geimpft werden?“) [1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14].