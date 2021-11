Österreichische Apothekerkammer stellt sich hinter Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Auch ohne gesetzlich verordnete Impfpflicht seien sich die Apothekerinnen und Apotheker in Österreich ihrer großen Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst. Die Impfquote innerhalb der Apothekerschaft liege internen Erhebungen des örtlichen Apothekerverbands zufolge bereits bei rund 95 Prozent. In der Österreichischen Apothekerkammer seien sogar 99 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft.

ÖAK: Müssen in den Apotheken impfen

Um die Impfquote auch in der Bevölkerung möglichst rasch zu steigern, erneuert die ÖAK zudem ihr Angebot an die Politik, Menschen in den Apotheken wohnortnah und rasch zu impfen. „Bereits mehr als 1.500 Apothekerinnen und Apotheker haben die erforderliche Impfausbildung absolviert“, sagt Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer. „Das Impfen in der Apotheke ist der bei weitem effektivste Weg, die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Das zeigen die Beispiele dutzender Länder weltweit. Apothekerinnen und Apotheker stehen bereit. Wir können hier einen immens wichtigen Beitrag leisten und den in Österreich niederschwelligsten Zugang zum Impfen ermöglichen. Wir punkten mit langen Öffnungszeiten, auch Wartezeiten gibt es in der Apotheke praktisch keine. Die Impfberatung ist seit Jahrzehnten bereits bewährter Teil unseres Leistungsportfolios.“

Gerhard Kobinger, ebenfalls Mitglied des Apothekerkammer-Präsidiums, schlägt als ersten Schritt zur flächendeckenden Impferlaubnis die Schaffung einer Modellregion zum Impfen in der Apotheke vor. „Das ist international üblich und ein äußerst erfolgreicher Weg, denn es erlaubt die genaue Evaluierung erster Erfahrungen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die notwendigen Schritte zu setzen, damit wir der Bevölkerung so schnell wie möglich dieses zusätzliche Impfangebot machen können“, so Kobinger.