Beim Cardlink-Verfahren geht es darum, dass Versicherte ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr Smartphone halten und über eine App dann E-Rezepte einsehen oder einlösen können. Mehrere Apothekenplattformen hatten in der Vergangenheit angekündigt, die Technologie anbieten zu wollen. Aber insbesondere die Versender erhoffen sich durch Cardlink den Durchbruch auf dem E-Rezept-Markt.

„Erhebliche Sicherheitsrisiken“

„Das ‚CardLink-Verfahren‘ bringt für die Patientinnen und Patienten erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich, wird das erst kürzlich ausgerollte E-Rezept-System angreifbarer machen und verbessert die Arzneimittelversorgung an keiner Stelle!“, sagte Overwieining zu den Gründen für ihre ablehnende Haltung.

Die sichere Arzneimittelversorgung in Deutschland dürfe nicht über unsichere Smartphone-Apps gefährdet werden. „Dass das BMG in seinem selbst herbeigeführten Beschluss nun auch noch die Verantwortung für den neuen E-Rezept-Einlöseweg auf die Apotheken abwälzt, ist absolut inakzeptabel“, so Overwiening.

Sowohl die Apothekerschaft als auch alle anderen Gesellschafter außer dem BMG hätten in den Gremien der Gematik auf die Unsicherheiten bei Cardlink hingewiesen. Wenn das BMG einen vierten Einlöseweg für E-Rezepte wünsche, dann müsse dieser „genauso sicher sein, wie das Einlösen mittels eGK, der Ausdruck des E-Rezeptes oder die sicheren Apps der gematik bzw. der Krankenkassen“, forderte die ABDA-Präsidentin.