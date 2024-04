Häufig steckten Kommunikationsprobleme dahinter. So hat wohl jede:r Apothekenmitarbeiter:in mittlerweile ihre ganz eigenen Erfahrungen mit den Stichwörtern Einzelsignatur, Stapelsignatur und Komfortsignatur gemacht. Häufig ist die Arztpraxis der Flaschenhals für die erfolgreiche Nutzung des E-Rezepts in der Apotheke. Giermann sprach von „Dr. Bottleneck“. Aus dem Publikum warb dann Carlos Thees im Sinne einer guten Kommunikation bei den Apotheken für Verständnis für die Ärzt:innen. Thees ist Co-Autor des Buchs „E-Rezept – Arbeitshilfe für die Apotheke“. So nutze seine Ärztin im Sprechzimmer die Komfortsignatur. Draußen an der Rezeption würde für die durch medizinische Fachangestellte ausgestellten E-Rezepte die Stapelsignatur genutzt, was für die Apotheke schwierig sei. Die Sprechstundenhilfen würden die Patient:innen aber über die Uhrzeit informieren, ab wann die Rezepte verfügbar sind. Für gebrechliche Patient:innen oder dringende Fälle würde die Einzelsignatur genutzt.

Thees hat also die persönliche Erfahrung gemacht, dass Ärzt:innen Einzelsignatur, Stapelsignatur und Komfortsignatur durchaus überlegt und zielgerichtet einsetzen. Wie in vielen Lebenslagen, scheint es also zu helfen, wenn über Probleme gesprochen wird. Sei es mit Ärzt:innen oder Softwareanbietern.