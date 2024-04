SAV begrüßt Vorschläge der Thüringer FDP

Der Saarländische Apothekerverein (SAV) sieht in dem Papier einen „Gegenentwurf zu den Vorschlägen aus dem Bundesgesundheitsministerium“. Man begrüße es „ausdrücklich, dass nunmehr auch Teile der Ampelkoalition die Dringlichkeit einer zukunftsweisenden Reform des Apothekenhonorars erkannt haben“, sagte die Vorsitzende Susanne Koch. Auch wenn es sich noch nicht um eine Position der Bundespartei handle und „in einzelnen Punkten“ nachjustiert werden müsse, „wird aber daraus deutlich, dass unsere Forderungen nunmehr auch in der Politik angekommen sind“.

Honorar in 20 Jahren nicht erhöht

Koch erinnerte daran, dass allein im Saarland in den vergangenen 20 Jahren, in denen das Honorar „quasi nicht erhöht“ wurde, die Zahl der Apotheken von 350 auf 290 gefallen ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wisse „um die prekäre wirtschaftliche Situation der Apotheken. Dies scheint dem Minister allerdings egal zu sein“, so Koch. „Wenn aber immer mehr Apotheken für immer verschwinden, kann das nicht egal sein, nicht uns und schon gar nicht den Wählerinnen und Wählern.“