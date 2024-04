Thüringer Landtag diskutiert über Apothekensterben

In Thüringen mussten in den vergangenen 15 Monaten 16 Apotheken schließen. 43 Prozent der 491 Apotheken stehen vor dem wirtschaftlichen Aus, teilte der Thüringer Apothekerverband (THAV) in der vergangenen Woche mit. Einen Tag später begann in dem Bundesland die nächste Protestkampagne der ABDA – mit rot und schwarz dekorierten Schaufenstern und jeweils abgehängtem Apotheken-A.

Auf Antrag der CDU wurde an diesem Mittwoch nun im Thüringer Landtag in Erfurt in der aktuellen Stunde zum Thema „Garantiert gut versorgt in ganz Thüringen – Medikamentenversorgung sichern, Apothekensterben stoppen“ diskutiert. Schnell wurde klar: Die Landespolitiker legten sich mächtig ins Zeug. Am 1. September wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt.

Christoph Zippel (CDU) verwies auf die Protestaktion des THAV in der vergangenen Woche und sagte, dass das Apothekensterben „wie eine Krankheit über das Land“ zieht. Er forderte einen „Thüringen-Standard“ – in 20 Minuten beim Arzt, in 20 Minuten in der Apotheke.