Protest in Thüringen: Demo verschoben

In Thüringen stehen derzeit 43 Prozent oder 211 der 491 noch existierenden Apotheken vor dem wirtschaftlichen Aus, wie der Verband am Dienstagabend in einer Pressemitteilung erklärte. Jede zehnte schrieb im vergangenen Jahr bereits rote Zahlen. Laut Verband könnte der Anteil 2024 auf 13 Prozent ansteigen. „Diese 64 Apotheken sind unverschuldet so gut wie insolvent“, so Stefan Fink, Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes.

Regierung entzieht sich der Verantwortung

Die Bundesregierung entziehe sich seit Jahren „konsequent“ ihrer Verantwortung, so Fink. Deshalb erlebe man „die größte Schließungswelle öffentlicher Apotheken in der Geschichte der Bundesrepublik“. Thüringen habe in den letzten 15 Monaten 16 Apotheken verloren. Bundesweit mussten 2023 fast 500 Apotheken aus wirtschaftlicher Not schließen – so viele, wie es in Thüringen aktuell noch gibt. Die Protestaktion in dem Bundesland stehe so auch als Symbol für die bundesweit 500 geschlossenen Apotheken des vergangenen Jahres.

Soforthilfe und jährliche Anpassung

Der Verband fordert eine Soforthilfe für die Vor-Ort-Apotheken, um die Arzneimittelversorgung der Bürger aufrechterhalten zu können. Zudem brauche es eine jährliche Anpassung des Apothekenhonorars, die auch Ausgabenentwicklung und Inflation berücksichtigt.

„Die Bundesregierung muss verstehen, dass die Arzneimittelversorgung zukünftig nicht mehr selbstverständlich für die Patienten verfügbar sein wird, wenn man den Apotheken ihre Existenzgrundlage nimmt“, so Fink über das Ziel der Protestaktion.