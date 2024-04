ABDA startet neue Protestkampagne

Und so kündigte die ABDA-Präsidentin eine neue Protestaktion an. Im vergangenen Jahr wurde bereits deutschlandweit und öffentlichkeitswirksam mit zentralen Kundgebungen protestiert. Nun setzt die ABDA auf die direkte Ansprache der Kundinnen und Kunden in der Apotheke. Es wird eine neue Dachkampagne mit dem Titel „Gesundheit sichern. Die Apotheke.“ geben. In ihren Rahmen sollen Patientinnen und Patienten direkt in den Apotheken über die bedrohliche Lage informiert werden. „Wir verstehen uns als Anwälte der Patientinnen und Patienten“, betonte Overwiening. Zudem sollen die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich über eine bundesweit angelegte Umfrage zur Arzneimittelversorgung zu äußern. „Der Stimme unserer Patientinnen und Patienten geben wir damit eine Bühne – in der Hoffnung, dass Politik sie wahr- und ernst nimmt“, so Overwiening.