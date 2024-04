Apothekenvergütung: Thüringer FDP will Debatte anstoßen

Die ABDA fordert eine Erhöhung des Fixzuschlags von derzeit 8,35 Euro auf zwölf Euro. In den Eckpunkten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Apothekenreform findet sich davon nichts, im Gegenteil. Der Minister plant vielmehr, dass Deutscher Apothekerverband und GKV-Spitzenverband das Fixum künftig selbst verhandeln. Es gibt gegenwärtig also keine Anhaltspunkte, dass sich eine derartige Erhöhung im Referentenentwurf, der eigentlich für April angekündigt worden war, finden lassen wird. Das sorgt in der Apothekerschaft für einigen Unmut – die ersten Proteste fanden bereits statt, weitere sind in Planung.

Die FDP in Thüringen will den Forderungen der ABDA in der Frage des Fixhonorars zumindest auf halbem Weg entgegenkommen und auf zehn Euro erhöhen. Das geht aus einem Papier hervor, das den Namen „Vorschlag zur Anpassung der Vergütung von Apothekern“ trägt. Allerdings gibt es noch weitere sechs Punkte, an denen die Partei, die laut den jüngsten Umfragen bei der im September anstehenden Wahl aus dem Landtag fliegen würde, bei der Vergütung drehen will.

„Erheblicher Nachsteuerungsbedarf“

Verantwortlich für die Ausarbeitung des Vorschlags ist der Gesundheitspolitiker und FDP-Generalsekretär in Thüringen, Robert-Martin Montag. Den Ausschlag gegeben hat, dass er einen „erheblichen Nachsteuerungsbedarf“ sieht, insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen im ländlichen Raum, wie er gegenüber der DAZ sagte. Mit den Ideen aus dem Hause Lauterbach ist er unzufrieden, die würden den Druck auf die Versorgung nur erhöhen.