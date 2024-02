5. Februar 2024

Die EU-Versandapotheken scharren lautstark mit den Hufen, allein DocMorris kann nach eigenen Angaben auf ein Millionenbudget für Werbung zurückgreifen: Die Versender wollen an die E-Rezepte der Versicherten in Deutschland. Schon jetzt werben sie dafür, Patienten sollen doch bitte den ausgedruckten QR-Code des E-Rezepts mit der hauseigenen App scannen. Und schon bald soll es noch leichter werden. Mit dem Card-Link-Verfahren hat es ihnen die Gematik einfach gemacht: Wenn die Versicherten z. B. die DocMorris-App haben und ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr NFC-fähiges Smartphone halten, wandert das E-Rezept direkt zum Versender. Diese App-Funktion ist bereits funktionstüchtig und wird laut DocMorris-Chef Ende Februar, Anfang März freigeschaltet. Und dann, mein liebes Tagebuch, geht das Hauen und Stechen los. Was kann die Vor-Ort-Apotheke dagegen halten? Die eGK muss vor Ort gesteckt werden. Online geht’s bisher nur mit der umständlichen Gematik-App. An Apps, die sich auf das Card-Link-Verfahren verstehen, wird für die Vor-Ort-Apotheke zurzeit noch gearbeitet – mein liebes Tagebuch, hoffen wir, dass diese Anbieter ihre Apps zeitnah auf den Markt bringen.



Immer Ärger mit dem E-Rezept: Apotheken müssen zusammen mit dem E-Rezept die Chargenbezeichnung mitliefern – was allerdings für verblisternde Apotheken derzeit ein Problem darstellt. Noch gilt daher für sie eine Ausnahme bis 30. Juni 2025. Bis dahin dürfen sie statt der Chargebezeichnung das Wort „Stellen“ übermitteln. Und falls dieses Wort vergessen wird, gilt eine Friedenspflicht bis 29. Februar 2024 – Krankenkassen dürfen nicht retaxieren. Darauf haben sich der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband geeinigt. Mein liebes Tagebuch, noch ein paar Tage also, bis es für verblisternde Apotheken wieder ernst wird: Ab 1. März muss bei der Abgabe eines Arzneimittels entweder die Chargenbezeichnung oder der Wert „Stellen“ übermittelt werden. Andernfalls schlägt die eiserne Retaxfaust der Kassen zu.

Das E-Rezept läuft noch lange nicht rund und schon steht die elektronische Patientenakte quasi vor der Tür: Sie soll ab 1. Januar 2025 jeder GKV-Versicherte bekommen, sofern er nicht aktiv widerspricht, so steht es im Digitalisierungsgesetz. Die Kassen sollen dann ihren Versicherten diese ePA zur Verfügung stellen. Der GKV-Spitzenverband meldet sich bereits zu Wort und drückt seine Zweifel aus, ob der Zeitrahmen 1.1.25 realistisch ist: Die Frist bis zum Beginn des kommenden Jahres sei „mehr als ambitioniert“. Mein liebes Tagebuch, in diesem Fall müssen wir dem Spitzenverband recht geben. Mit den leidvollen Erfahrungen aus dem Start des E-Rezepts wagen wir die Prognose, dass man den Termin 1. 1. 25 für die ePA wohl vergessen kann. Allein bei der Aufklärung über die ePA und bei der Kommunikation mit den Versicherten ist noch endlos viel zu tun, ganz zu schweigen von der Umsetzung der Opt-out-Lösung, also der Möglichkeit der Versicherten, zu widersprechen. Und dann die Technik, die Ausstattung der Praxis- und Apothekensoftware – realistisch betrachtet wird die ePA noch ein Weilchen brauchen…

6. Februar 2024

Alle wollen ran ans E-Rezept. Jeder will eine App, vor allem eine Card-Link-App. Sogar die Krankenkassen wollen ihren Versicherten eine App anbieten, die nicht nur die vorgeschriebene elektronische Patientenakte anbietet, sondern mit der man auch E-Rezepte abrufen und verwalten kann – wie schön für die Kassen: Sie freuen sich über gläserne Patienten. Nicht vorgesehen ist allerdings, dass eine Arztpraxis das E-Rezept und den Zugangs-Token außerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) an den Versicherten übertragen darf. Darauf macht jetzt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) aufmerksam. Anlass für diesen ausdrücklichen Hinweis des BMG sind App- und Plattform-Angebote, die von verschiedenen Firmen für Praxisverwaltungssysteme in den Markt gebracht werden (z. B. Clickdoc von CGM und arzt-direct von Tolmedo/Zollsoft). Auch der Plattformanbieter gesund.de plant Vergleichbares mit Medatixx. Mit diesen Apps sollen Patientinnen und Patienten dann E-Rezepte aus der Arztpraxis empfangen und an die Apotheke weiterleiten können. Mein liebes Tagebuch, genau dies soll aber, so das BMG,l nicht erlaubt sein, denn dieser direkte Weg soll nur mit der Gematik-App möglich sein. Da wird’s wohl noch einige Streitfragen zu klären geben.

Wie schön wär’ das denn: ein sofortiger Retaxationsstopp beim E-Rezept. Der Verein „Freie Apothekerschaft“ fordert dies vor dem Hintergrund aller Unzulänglichkeiten und technischen Schwierigkeiten. Mein liebes Tagebuch, diese Forderung kann man nur unterschreiben. Allein mir fehlt der Glaube, dass dies jetzt noch durchsetzbar ist. Eigentlich hätte der Deutsche Apothekerverband noch vor dem Startschuss des E-Rezepts so eine Forderung einbringen müssen: eine mindestens zweijährige Friedenspflicht bei allen E-Rezepten im Zusammenhang mit technischen Problemen, Übertragungsfehlern usw., d.h. also keine Retaxationen. Und was ist eigentlich, wenn die Telematikinfrastruktur streikt, wenn das Internet schwächelt?

7. Februar 2024

Immer wieder das gleiche Spiel: Wenn sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband über einen Vertrag einig werden müssen, muss die Schiedsstelle ran. Eigentlich könnte man sich die normalen Verhandlungsrunden sparen und die Angelegenheit direkt an die Schiedsstelle weiterleiten. Jüngstes Beispiel: der Vertrag über die Grippeschutzimpfungen. Der DAV hat im vergangenen Herbst diesen Vertrag gekündigt, weil die Höhe der apothekerlichen Vergütung im Vergleich zur ärztlichen zu niedrig ist. Über eine neue Vereinbarung konnten sich die beiden Parteien nicht einigen, also muss die Schiedsstelle ran. Immerhin, der alte Vertrag gilt auf jeden Fall noch bis zum 30. Juni 2024. Die Schiedsstelle muss bis Ende März eine Entscheidung getroffen haben.

8. Februar 2024

Und der Teufel steckt immer im Detail – auch beim E-Rezept. Jetzt, wo immer mehr Praxen das E-Rezept ausstellen, zeigt sich ein Phänomen, das anfangs nicht oder kaum zu Tage getreten ist: Patienten kommen unmittelbar von der Arztpraxis und möchten in der nahegelegenen Apotheke ihr E-Rezept einlösen, so wie sie es früher mit dem Papierrezept gewohnt sind. Doch die Apotheke kann das E-Rezept nicht einlösen, das E-Rezept ist nicht abrufbar, weil es die Praxis noch nicht auf den Fachserver geladen hat. Und nun? Die Apotheke kann den Botendienst anbieten oder der Patient löst sein Rezept dann am nächsten Tag ein, womöglich in einer anderen Apotheke in der Nähe seines Wohnortes. Dumm gelaufen, ein Nachteil für Patienten und Apotheken. Der Grund für die Verzögerung beim Hochladen in den Fachserver: Arztpraxen verwenden die sogenannte Stapelsignatur, bei der z. B. die E-Rezepte in der Praxissoftware gesammelt und erst am Ende eines Arbeitstages elektronisch unterzeichnet und hochgeladen werden. Das muss allerdings nicht sein – es gibt doch die Komfortsignatur: Arzt oder Ärztin können mit der einmaligen Eingabe einer PIN bis zu 250 elektronische Dokumente, E-Rezepte, über den Tag verteilt signieren. Die signierten E-Rezepte werden sofort an den Fachserver übermittelt. Problem gelöst? Leider noch nicht ganz, mein liebes Tagebuch, denn mittlerweile gibt es auch Berichte aus Apotheken, wonach E-Rezepte erst mit deutlicher Verzögerung abrufbar sind, obwohl die Praxen die Komfortsignatur einsetzen. Fachleute erklären dies damit, dass es demnach auch von den Einstellungen in der Praxissoftware abhängt, wann die E-Rezepte hochgeladen werden. Mein liebes Tagebuch, das wird ja immer „lustiger“ – und wenn die Praxis die Einstellungen nicht optimiert? Muss die Apotheke dann den Patienten erklären, dass die Praxis die Software falsch eingestellt hat?

Fünf Jahre Securpharm – was hat’s gebracht? Mein liebes Tagebuch, wir erinnern uns noch vage an die Diskussionen und das Durcheinander, bis in Deutschland die europäische Fälschungsschutz-Richtlinie unter dem Namen Securpharm umgesetzt war. Was für ein Aufwand! Sogar mit zwei Servern: ein Datenbanksystem der pharmazeutischen Industrie und ein eigener Apothekenserver in Apothekerhand, den die Avoxa-Tochter NGDA betreibt. Also, wenn schon, denn schon. So ein zweigleisiges Vorgehen ist zwar ein bisschen aufwendiger und teurer, aber die Apothekers behalten die Datenhoheit. Und dann ging’s am Stichtag 9. Februar 2019 los. Wie erwartet gab’s natürlich öfters Fehlalarme aus unterschiedlichsten Gründen, außerdem Serverausfälle und noch so manch andere Problemchen, vor allem auch für Krankenhäuser. Kein Wunder, wenn sich die Begeisterung der Apotheken für dieses Monstersystem in Grenzen hielt. Heute haben wir uns daran gewöhnt, kaum noch Fehlalarme und Technikprobleme. Mein liebes Tagebuch, und wie viele Fälschungen hat das System entdeckt? Europaweit waren es drei. Unterm Strich kann man also davon ausgehen, dass das System schützt: Fälschungen sind unattraktiv geworden. Und wenn doch noch versucht wird zu fälschen, dann wurden die Fälschungen entdeckt, zumindest in der legalen Verteilerkette.

9. Februar 2024

Das Aus für Skonti – das Aus für manche Apotheken? Am 8. Februar hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Großhändler bei Rx-Arzneimitteln keine Skonti mehr anbieten dürfen, die über die Spanne von 3,15 Prozent gehen. Grundlage ist die Arzneimittelpreisverordnung, die klar regelt, dass Großhändler bei der Arzneimittelabgabe an Apotheken einen Festzuschlag von 70 Cent sowie die Umsatzsteuer auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) erheben müssen. Zusätzlich dürfen sie auf den ApU „höchstens einen Zuschlag von 3,15 Prozent, höchstens jedoch 37,80 Euro“ erheben. Nur im Rahmen des prozentualen Zuschlags dürfen Rabatte gewährt werden, die 70 Cent Festzuschlag bleiben. Umstritten war bisher, ob auch handelsübliche Skonti, also Preisnachlässe für eine vorfristige oder fristgerechte Zahlung gewährt werden, zu den Preisnachlässen (wie z. B. Rabatte) gerechnet werden und somit in der Summe aller Preisnachlässe die Grenze von 3,15 Prozent überschreiten dürfen. Ausgang für den Rechtsstreit war eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen das Unternehmen Haemato Pharm, das über Skonti einen Preisnachlass anbot, der die 3,15 Prozent-Grenze überschritt. Das Urteil des BGH liegt nun vor, mein liebes Tagebuch, die Folgen könnten gewaltig sind, letztlich aber noch nicht absehbar. Aus kaufmännischer und betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet das Urteil, so das Steuerbüro Treuhand Hannover, einen herben Einschnitt für die Wirtschaftlichkeit der Apotheken. Die Rohgewinnsätze der Apotheke werden dadurch weiter sinken. Experten gehen davon aus, dass eine Apotheke je nach Umsatzgröße gut 22.000 Euro oder mehr im Ergebnis verliert. Für so manche Apotheke, die eher zu den ertragsschwachen Betrieben gehört, könnte sich sogar die Existenzfrage stellen – das Urteil könnte weitere Apothekenschließungen nach sich ziehen. Mein liebes Tagebuch, vor allem das gesamte aktuelle Szenario weist auf eine hohe Toxizität hin: seit Jahren keine Honoraranpassung, Inflation, steigende Personal- und Energiekosten, der auf zwei Euro erhöhte Kassenabschlag – und dann noch die geplante Apothekenreform von Lauterbach mit der Umverteilungsmaßnahme beim Apothekenhonorar (Absenkung des prozentualen Aufschlages von 3% auf 2%). Das ist für schwache Apotheken eine tödliche Giftbrühe. Mein liebes Tagebuch, die Belastungen sind für viele Apotheken nicht mehr zu stemmen. Mit Recht fordern daher Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker ein Apotheken-Rettungspaket. Außerdem: Abschaffung des Kassenrabatts! Durch das E-Rezept sind die Rezepte digitalisiert, Kassen können innerhalb weniger Tage zahlen – ein Kassenrabatt ist nicht mehr zu rechtfertigen. Und es werden auch Stimmen laut, die darauf hinweisen, dass manche Apotheken schon am Tropf der Skonti hängen: Sie erwirtschaften Gewinne nur noch durch die jetzt untersagten Skonti.



Mein liebes Tagebuch, natürlich kann man erstmal eine Tasse Tee trinken und über Alternativen nachdenken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – wer weiß, vielleicht kommt ein aufschiebendes Verfahren vor dem EuGH hinzu wegen Wettbewerbsverzerrung (EU-Versender sind vom Urteil nicht betroffen), wie Professor Herzog sinniert. Oder man kann über andere Gewinnbeteiligungen der Apotheken oder Rückvergütungen nachdenken und anderes mehr. Vielleicht ist dieses Urteil aber auch der Katalysator, dass die gesamte Arzneimittelpreisverordnung zur Disposition steht – was natürlich auch wieder Gefahren birgt, aber auch Chancen bringen könnte.

Trinken Sie noch ein zweite Tasse Tee! Rechtsanwalt Morton Douglas sagt, das Urteil habe zunächst keine unmittelbaren Folgen für die Apotheken. Betroffen vom Urteil sind nämlich nur die am Verfahren beteiligten Parteien. Aber ja, es kann auch im Einzelfall Konsequenzen haben, die jede Apotheke mit ihren Vertragspartnern klären muss. Man muss auf alle Fälle erst die Urteilsgründe abwarten, die das Gericht noch nachliefern muss. Und sollte das Urteil am Ende wirklich für den vollsortierten pharmazeutischen Großhandel gelten, dann dürfe er auch von der Apotheke nur einen fixen Betrag verlangen – der Handelsspannenausgleich hätte dann keine Berechtigung mehr.

Und spätestens für eine dritte Tasse Tee empfehle ich den Beitrag von Wirtschaftsredakteur Dr. Thomas Müller-Bohn, der das Urteil und mögliche Auswirkungen für die Zukunft analysiert. Wie stark die Apotheke letzten Endes von diesem Urteil belastet wird, hängt vor allem von der juristischen Bewertung, aber auch vom bisherigen Einkaufsverhalten der jeweiligen Apotheke und den Reaktionen des Großhandels ab. Es stellt sich z. B. auch die Frage, welche Folgen dieses Urteil für die Hochpreiser hat. Ein Fazit bleibt auf alle Fälle: Es gibt einen weiteren Grund, die Honorierung der Apotheken an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Und ja, die ABDA ist maximal gefordert und die Politik muss schleunigst umdenken, wenn ihnen die Institution Apotheke etwas wert ist.