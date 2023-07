Mit PIN, ohne PIN, muss die Praxis etwas Besonderes machen oder brauchen die Apotheken spezielle Terminals? Rund um den E-Rezept-Abruf via eGK ist noch vieles unklar. So kommunizieren selbst Kassenärztliche Vereinigungen, dass Arztpraxen technisch nicht in der Lage seien, ein E-Rezept über die Versichertenkarte der Krankenkasse auszustellen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Brauchen Versicherte für den E-Rezept-Abruf via eGK eine PIN?

Das Einlösen von E-Rezepten per Gesundheitskarte funktioniert ohne Eingabe einer PIN. Versicherte benötigen nur ihre Karte, die muss auch nicht NFC-fähig sein. Eine PIN und eine NFC-fähige Gesundheitskarte benötigt man nur für die Nutzung der E-Rezept-App in vollem Umfang.

Ist es möglich, für andere E-Rezepte mit der elektronischen Gesundheitskarte einzulösen?

Ja, das ist explizit so vorgesehen. Mit aus diesem Grund wurde auf die PIN-Eingabe verzichtet.

Können alle Apotheken bereits E-Rezepte per Gesundheitskarte einlösen?

Damit eine Apotheke E-Rezepte über die eGK abrufen kann, sind ein Update der Apothekensoftware und ein Kartenterminal zum Stecken der Karte am Handverkaufstisch nötig. Eine Reihe von Apotheken erfüllt dies bereits – je nach Softwareanbieter. Bis Ende Juli 2023 soll ein Großteil der Apotheken in Deutschland bereit sein. Bereits seit September 2022 sind jedoch bundesweit alle Apotheken in der Lage, E-Rezepte über die E-Rezept-App oder den Papierausdruck des Token einzulösen.

Braucht die Apotheke ein spezielles Kartenlesegerät?

Die üblichen E-Health-Terminals sind auch zum Lesen der eGK geeignet. Wenn Patient:innen die Karte selbst stecken sollen, müssen sie entsprechend platziert sein. Aus Arztpraxen sind sie es aber auch gewöhnt, die Karte aus der Hand zu geben.

Muss die Karte für den E-Rezept-Abruf physisch im Kartenleser stecken oder ist auch Abruf zum Beispiel über die Versichertennummer möglich?

Die Karte muss im Leser stecken. Bei der ersten geplanten Variante des E-Rezept-Abrufs via eGK wäre ein E-Rezept-Abruf auch möglich gewesen, ohne dass die Karte nachweisbar in der Apotheke ist. Dies wurde aber vom Bundesdatenschützer gekippt.