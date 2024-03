DocMorris hat auch 2023 wieder Verluste geschrieben. Aus einer Pressemitteilung des Unternehmens von diesem Donnerstag lässt sich entnehmen, dass der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) 34,9 Millionen Franken beträgt. Der Reinverlust liegt damit erneut in einem dreistelligen Millionenbereich, und zwar bei etwa 118 Millionen Franken – umgerechnet etwa 120 Millionen Euro. Laut DocMorris habe man damit das „angestrebte Ergebnisziel für 2023 erreicht“. Im Jahr zuvor hatte der Reinverlust noch bei 171 Millionen gelegen.

Der Umsatz sank demnach das zweite Jahr in Folge. Mit 1,04 Milliarden Franken setzte DocMorris 2023 rund zehn Prozent weniger um als im Vorjahr, wie bereits seit Januar bekannt ist. In Lokalwährungen betrug das Minus 7,4 Prozent. Nicht mehr in den Zahlen berücksichtigt wurde das im Frühjahr 2023 an die Migros verkaufte Schweizer Geschäft. Der Verkauf schenkte dem in Schieflage geratenen Unternehmen rund 360 Millionen Franken ein, wie es am Donnerstag heißt. Die Eigenkapitalquote habe sich damit gegenüber dem Vorjahr um 17,8 Prozentpunkte auf 49,7 Prozent per Ende 2023 erhöht.

Mit dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts ist DocMorris nun allerdings erst recht vor allem auf das E-Rezept in Deutschland ausgerichtet. Dieses habe sich seit seiner verpflichtenden Einführung binnen kürzester Zeit zum neuen Standard entwickelt, schreibt DocMorris.