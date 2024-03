Redcare Pharmacy verringert Verlust und baut Vorstand um

Das Gros des Konzernumsatzes kommt wie schon in den vergangenen Jahren aus dem Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Diese legten 2023 um 25 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

Rx-Umsatz auf Wachstumspfad

Bemerkenswert ist allerdings, dass der Umsatz mit Rx-Arzneimitteln in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) nach einer längeren Schwächephase im vergangenen Jahr wieder auf den Wachstumspfad eingeschwenkt ist. So stieg der Rx-Erlös ohne Mediservice – eine im Mai 2023 eingegangene Partnerschaft mit dem Schweizer Gesundheitsdienstleister Galenica – gegenüber dem Vorjahr um 15,7 Prozent auf 150 Millionen Euro. Im Jahr 2022 hatte das Rx-Geschäft im Vergleich zu 2021 noch 9,4 Prozent verloren. Inklusive Mediservice erreichte der Rx-Umsatz 2023 sogar ein Volumen von 457 Millionen Euro. Wie der Schweizer Wettbewerber DocMorris setzt Redcare Pharmacy große Erwartungen in das E-Rezept in Deutschland und damit auf steigende Umsätze mit den margenträchtigeren Rx-Arzneimitteln.

Starkes Umsatzplus für 2024 erwartet

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Konzern mit einem erneuten Umsatzanstieg um 30 bis 40 Prozent auf dann 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge soll bei 2 bis 4 Prozent liegen. Mittel- bis langfristig erwartet das Unternehmen unverändert eine bereinigte EBITDA-Marge von über 8 Prozent.

Umbau des Vorstands

Nahezu zeitgleich mit den endgültigen Geschäftszahlen 2023 teilte Redcare mit, dass der Mitbegründer und Chief Commercial Officer Stephan Weber, sowie Chief Information Officer Marc Fischer auf eigenen Wunsch vorzeitig ihre Funktionen niederlegen werden. Vorbehaltlich der Bestellung durch die Hauptversammlung sollen Dirk Brüse als Nachfolger von Weber und Lode Fastré als Nachfolger von Fischer ihre Ämter am 17. April 2024 antreten.

Brüse ist den Angaben zufolge seit 2017 bei Redcare Pharmacy tätig und verantwortet als Executive Director Country Management und Marketing unter anderem die Finanzberichte für die DACH-Region sowie Retail Media. Fastré ist Mitbegründer der Online-Apotheke Farmaline, die 2016 im Zuge der Übernahme durch Redcare Pharmacy integriert wurde. Nach Unternehmensangaben hat er mehrere Technologieinitiativen vorangetrieben und verfügt über ein umfassendes IT-Verständnis.