Zur Rose-Gruppe musste 2020 noch mehr Verluste hinnehmen

Der schweizerische Konzern Zur Rose ist im vergangenen Jahr weiter in die roten Zahlen gerutscht. Wie das Unternehmen heute bekanntgab, betrug der Nettoverlust etwa 123 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie 2019. Angesichts der vielen Zukäufe in jüngster Zeit hatten Analysten mit einem Verlust gerechnet – allerdings nicht in dieser Höhe. Die DocMorris-Mutter erhofft sich nun durch das E-Rezept ein Umsatzplus.