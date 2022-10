Auch für die ersten neun Monate 2022 stehen in den Büchern von Zur Rose überwiegend Minuszahlen. Der Außenumsatz der Gruppe gab gegenüber der Vorjahreszeit um 5,8 Prozent (-1,2 Prozent in lokaler Währung) auf 1,4 Milliarden Franken nach. In Deutschland betrug das Minus mehr als 13 Prozent beziehungsweise minus 6,6 Prozent in lokaler Währung. Bereits zum Halbjahr 2022 hatte Zur Rose deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis kommuniziert.