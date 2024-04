DocMorris' Rx-Umsätze sinken, Hoffnung auf CardLink

Das erste Quartal 2024 könnte für den Schweizer Arzneimittelversender DocMorris das Ende einer langen Warte- und Vorbereitungszeit und der Beginn einer neuen geschäftlichen Epoche sein. Die Umsatzzahlen, die das Unternehmen für die ersten drei Monate präsentierte, basieren jedenfalls noch auf dem Geschäftsmodell der vergangenen Jahre: Demnach stieg der Erlös gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres um 10,3 Prozent in Lokalwährung sowie um 5,5 Prozent auf 262,4 Millionen Franken in Konzernwährung. In der gleichen Zeit erhöhte sich per Ende März 2024 die Anzahl der aktiven Kunden im Vergleich zum Vorquartal um 600.000 auf 9,7 Millionen. Diese Entwicklung, so DocMorris, bestätige „die Wende hin zu nachhaltigem, profitablem Wachstum“.