Vor diesem Hintergrund will sich Zur Rose nach dem kürzlich bekannt gewordenen Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Schweizer Migros-Tochter Medbase und dem daraus folgenden Mittelzufluss von rund 360 Millionen Franken im zweiten Quartal dieses Jahres künftig auf das B2C-Kerngeschäft – also das Geschäft zwischen Unternehmen und Endkunden – mit Schwerpunkt Deutschland fokussieren. Damit, so Zur Rose, wolle die Gruppe ihre Position „im 50-Milliarden-Euro-Medikamentenmarkt Deutschland und in weiteren europäischen Ländern stärken“.