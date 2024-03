Durch das Cardlink-Verfahren können Versicherte ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr Smartphone halten und über eine App E-Rezepte einsehen oder einlösen. Nicht mal eine PIN ist nötig. Verschiedene Apothekenplattformanbieter wollen dies für die Apotheke vor Ort nutzen. So hat Gesund.de beispielsweise schon eine entsprechende Lösung angekündigt – 99 Euro soll sie monatlich zusätzlich kosten. Bedenken bezüglich des Verfahrens gibt es allerdings ebenfalls.

Auch Mauve will in das Geschäft einsteigen. Das Unternehmen informierte am Montag, dass die Technologie in die eigene App integriert werde und „in Kürze verfügbar“ sein soll. Das werde „das Einlösen von E-Rezepten revolutionieren“, erklärte André Glombitza, Leiter Vertrieb/Marketing bei Mauve in einer Pressemitteilung. „Dies bietet nicht nur einen erheblichen Mehrwert für die Kunden, indem es ihnen Wege erspart, sondern fördert auch eine stärkere Kundenbindung.“