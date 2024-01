Wann kommt CardLink in die Apotheken vor Ort?

Das neue Verfahren bietet sich zum einen für Versandapotheken an, die sich angesichts der bisher bevorzugten E-Rezept-Einlösung via gesteckter eGK benachteiligt fühlen. Aber auch Apothekenplattformen wollen es selbstverständlich nutzen – für die Apotheken vor Ort. Vergangene Woche gab Gesund.de bekannt, eine Vereinbarung mit der Avoxa-Tochter NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker) getroffen zu haben, die für einen sicheren Datenaustausch sorgen soll. Aber auch andere Dienstleister haben die Entwicklungen im Blick. Allerdings: Ganz so schnell wird jetzt nichts passieren – Apotheken, die über ihren Plattformanbieter die neue Technologie nutzen wollen, müssen noch keine besonderen Vorkehrungen treffen, sondern sich noch ein wenig gedulden.

Ein ungefährer Zeitplan

Zunächst gab es eine Vorabveröffentlichung der Gematik zu der neuen Spezifikation, die bis Anfang Januar kommentiert werden konnte. Nun arbeitet man an der eigentlichen Spezifikation, deren Veröffentlichung laut Gematik für das erste Quartal 2024 geplant ist. In der Branche ist zu hören, es könne Ende Februar so weit sein. Doch auch dann wird es für die Apotheken vor Ort nicht gleich losgehen. Die abschließende Spezifikation ist zunächst die Grundlage, auf der Hersteller und Anbieter eine Zulassung beantragen und erlangen können. Dann dürfte man sich voraussichtlich schon im zweiten Quartal 2024 befinden. Ist das geschehen, muss auch noch die Anbindung der jeweiligen Apotheken stattfinden. Dies geschieht über einen Konnektor, der zwar virtuell ist, aber dennoch erst einmal eingerichtet werden muss. Wie dies genau ablaufen soll, ist allerdings noch nicht klar bestimmt. Von einigen Plattformbetreibern ist zu hören, sie gingen davon aus, dass sich Apotheken frühestens Mitte des Jahres anbinden könnten. Die großen EU-Versender dürften voraussichtlich schneller freigeschaltet sein.