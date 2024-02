Zwei Impfstoffe gegen Vogelgrippe zur Zulassung empfohlen

Wer in der aktuellen Grippewelle am humanen Influenza-Virus erkrankt ist, fragt sich vielleicht mit Erinnerung an die Corona-Pandemie, ob wir auf zukünftige Pandemien gut vorbereitet sind. Zumindest hinsichtlich einer möglichen Vogelgrippe-Pandemie gibt es nun Fortschritte zu vermelden. Eine konkrete präventive Impfung in der Praxis rückt damit allerdings noch nicht in Reichweite.