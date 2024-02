Das Ende der quadrivalenten Influenza-Impfstoffe?

Im Januar dieses Jahres meldete „Stat-News“, dass es laut der „International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations“ (IFPMA) bis zur Grippe-Saison 2025/2026 auf der Nordhalbkugel und 2026 auf der Südhalbkugel dauern werde, bis die Änderung der WHO-Empfehlung Eingang in die Impfstoffherstellung finden kann. Die Umstellung würde laut IFPMA schätzungsweise 170 Arzneimittelbehörden betreffen.

Um Lieferengpässen vorzubeugen, plädiert die IFPMA für eine global synchronisierte Umstellung zu trivalenten Influenza-Impfstoffen. Währenddessen diskutiert die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bereits, ob in den USA nicht doch ein früherer Wechsel zurück zu trivalenten Impfstoffen möglich wäre.

Man darf also gespannt sein, wann und in welchem Umfang sich die neuen WHO-Empfehlungen auch in Deutschland in der Praxis niederschlagen werden.