Influenza – Passt sich H3N8 an den Menschen an?

Erster menschlicher H3N8-Todesfall im April 2023

Indes macht eine weiteres „Vogelgrippe-Virus“ (was eine sehr ungenaue Bezeichnung ist) von sich Reden. H3N8 könnte nämlich laut einer im Fachmagazin „Cell“ im September 2023 veröffentlichten Studie auf dem Weg sein, sich an den Menschen als Wirt anzupassen. Einen ersten menschlichen Todesfall mit dem Erreger verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation WHO im April 2023 in China. Die Verstorbene war der dritte verzeichnete Fall einer Infektion mit Influenza A H3N8. In Geflügelbeständen in China ist der Erreger allerdings weitverbreitet.

Die chinesischen und britischen Forscher von der China Agricultural University in Peking und von der University of Nottingham im britischen Loughborough konnten nun zeigen, dass das Virus Potenzial hat, für den Menschen noch gefährlicher zu werden. Ihre Untersuchungen bestätigten, dass es sich zwischen Frettchen durch die Luft per Tröpfchen-Infektion übertragen lässt.

Die im Experiment eingesetzten Viren hatten sie dabei aus den wenigen infizierten menschlichen Fällen isoliert. Beide Isolate vermehrten sich im Labor gut in menschlichem Lungen-Epithel-Gewebe. Die Fähigkeit der Luftübertragung hatte nur eines der beiden Isolate, das andere infizierte nur bei direktem Kontakt. Für die Luftübertragung machten die Forscher die konkrete Mutation PB2-E627K als essenziell aus. PB2 steht dabei für das Polymerase-Protein B2 des Virus.