Schleswig-Holstein: Resolution an Wirtschaftsminister

Bei der Kammerversammlung der Apotheker Schleswig-Holsteins in Kiel zeigte sich deren Präsident Kai Christiansen am Mittwoch enttäuscht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen), der ihm im vorigen Jahr eine Erhöhung des Festzuschlags zugesagt hatte. Mit der Übergabe der Verantwortung an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) treibe Habeck die Apotheken in die Betriebsaufgabe und die Insolvenz.

Christiansen betonte, dass die Apothekerinhaber mit ihrem Privatvermögen haften, und folgerte: „Es wird Zeit, dass wir den Kontrahierungszwang und das Sachleistungsprinzip, denen wir in der Apotheke unterliegen, mehr als deutlich in Frage stellen.“ In der anschließenden Diskussion wurde dieser bemerkenswerte Gedanke allerdings nicht mehr aufgegriffen.

Elf E-Mails und 18 SMS: Habeck reagiert nicht mehr

Zum „großen Aufschrei“ nach dem Skonto-Urteil erklärte Christiansen, die Zahlen dazu hätten gezeigt, „dass wir am Tropf des Großhandels hängen“. Darauf hätte man eine Reaktion des Wirtschaftsministers erwarten können, und er habe ihm wieder eine E-Mail gesendet. Doch auf seine letzten elf E-Mails und 18 SMS an den Minister habe er keine Antwort mehr erhalten.