Das Apothekenhonorar – Nachhilfe für den Wirtschaftsminister

Ein halbes Jahr und einige Erinnerungs-Mails später bekam er sodann die Chance, Habeck nochmals im Gespräch die Nöte des Berufsstands nahezubringen. Formal ist der Bundeswirtschaftsminister für die Arzneimittelpreisverordnung und damit auch das Apothekenhonorar zuständig. Habeck habe aber gleich „offen und ehrlich“ eingeräumt, dass ihm das bisher nicht bewusst gewesen sei und ließ sich den Aufbau der Apothekenvergütung zunächst erläutern, sagte Christiansen.

Da der Kammerchef im Dialog mit dem Minister immer wieder Begrifflichkeiten erklären musste, blieb seiner Aussage nach leider keine Zeit, Habeck den Forderungskatalog der ABDA in Gänze vorzustellen. Auf vier wesentliche Punkte habe er sich beschränkt:

1. Erhöhung des Fixums in der Arzneimittelpreisverordnung

2. Handlungsfreiheit für die Apotheken für die schnelle Patientenversorgung / Engpass-Ausgleich

3. Reduzierung von Retaxationsverfahren auf das sachlich gebotene Maß

4. Einzelmaßnahmen zum Bürokratieabbau

Beim Thema Bürokratieabbau sei Habeck besonders hellhörig geworden, so Christiansen. Denn dazu habe er in seinem Ministerium bereits eine Arbeitsgruppe gegründet. Insgesamt habe er Verständnis für die Lage der Apotheken gezeigt, ohne jedoch konkrete Versprechen zu machen. Den Kammerchef entmutigt das nicht. „Mein vorrangiges Ziel war es, dass es nicht bei diesem einen Gespräch bleibt“, betonte er. Insofern war der Austausch offenbar von Erfolg gekrönt: „Er hat mir seine persönliche E-Mail-Adresse gegeben und gebeten, dass ich ihm die genannten vier Punkte nochmals in einer E-Mail erläutere.“

In zwei bis drei Wochen wolle sich der Minister erneut bei Christiansen melden – so lange brauche er, um sich zu den angesprochenen Themen in seinem Haus zu informieren. Das Fazit des Präsidenten fällt vorsichtig optimistisch aus: Er habe einen Fuß in die Tür bekommen, sagte Christiansen. Nun gelte es, sich weiter hindurchzuschieben.