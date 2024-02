Skonti-Urteil: ABDA fordert Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung

Die Vertreterinnen und Vertreter der 17 Landesapothekerkammern und 17 Landesapothekerverbände hätten sich an diesem Donnerstag auf ihrer Sitzung in Berlin „einmütig“ dafür ausgesprochen, „diese unmissverständliche Forderung in den nächsten Tagen und Wochen an die Politik in Berlin – insbesondere die Ampel-Koalition – zu richten“.

Bezüglich des Apothekenabschlags heißt es in der Pressemitteilung, dieser solle zwar von den aktuellen 2,00 Euro Anfang des kommenden Jahres wieder auf 1,77 Euro „Normalniveau“ gesenkt werden. Die Apotheken bräuchten aber eine „drastische Absenkung als Sofortmaßnahme“ selbst von diesen 1,77 Euro.

Honorar reicht einfach nicht

Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Hans-Peter Hubmann, erklärte am Rande der Sitzung, es sei „ohnehin absurd, dass wir unsere wirtschaftliche Existenz an die Gewährung von Skonti und Rabatten knüpfen“. Das zeige deutlich, „dass das von der Bundesregierung festgeschriebene Honorar einfach nicht reicht, um die Apotheken am Leben zu erhalten“, so Hubmann.

Gespräche mit BMG eingeleitet

Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium seien bereits in die Wege geleitet worden. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hatte an diesem Mittwochabend gesagt, dass sie an diesem Freitag stattfinden sollen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse „endlich verstehen, dass die Apotheken unter den derzeitigen Bedingungen nicht weiter existieren können“, sagte Hubmann. „Wir brauchen eine Stabilisierung der Apotheken: Sofort!“.