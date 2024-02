Apotheken brauchen mehr Geld – und Ruhe beim Kassenabschlag

Obwohl die hoch regulierten Apotheken unter sehr vielen Nachteilen leiden, ist das ein wirklich bedeutsamer Vorteil gegenüber dem „normalen“ Wirtschaftsleben. Gemäß § 286 BGB tritt nach 30 Tagen Zahlungsverzug ein. Doch bis das erfasst wird und der Zahlungsempfänger mahnt, dauert es immer noch etwas.

Außerdem wissen die Apotheker, wie erfindungsreich die Krankenkassen sind. Solange noch ein formales Detail umstritten ist, könnte die Zahlung für die betreffenden Rezepte hinausgezögert werden. Derzeit geht das alles nicht. Denn ein höchstrichterliches Urteil, das der Hamburger Apothekerverein vor Jahren erstritten hat, stellt eindeutig klar, dass der Kassenabschlag für eine Monatsrechnung komplett entfällt, wenn die Kasse nicht den gesamten Betrag pünktlich zahlt.

Unverzichtbare tragende Säulen

Die Regeln zum Kassenabschlag und dieses Urteil sind insbesondere in Zeiten der Hochpreiser unverzichtbare tragende Säulen für die Finanzierung der Arzneimittelversorgung. Mit den steigenden Zinsen ist diese Finanzierung für viele Apotheken schon jetzt ein Nadelöhr und für manche das Ende, aber ohne diese Regeln würde eine unbeherrschbare Insolvenzwelle losgetreten.

Christiansen hat auch auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Die ABDA wird dies also berücksichtigen. Es geht hier anders als beim Honorar nicht um jeden Cent, sondern um ein Funktionsprinzip des Systems. Wirtschaftlich gesehen ist dies ein Thema der Liquidität. Die bekannten Forderungen der ABDA betreffen dagegen die Rentabilität. Das sollte sauber getrennt werden.

Neues Diskussionspapier – teils gut, teils für übermorgen

Soweit zu den inhaltlichen Reaktionen auf die Eckpunkte. Eine ganz andere Frage betrifft das Gesprächsklima. In einem neuen Diskussionspapier werden vielfältige Aspekte für weitere Reformschritte aufgeworfen. Wahrscheinlich ist das die Folge des eingangs konstatierten Vakuums in der berufsöffentlichen Diskussion der Eckpunkte. Die Autoren möchten damit „neue Wege“ gehen und für ein „besseres Gesprächsklima“ sorgen, hieß es bei der Kammerversammlung in Schleswig-Holstein.

Das klingt gut, und das erscheint als hilfreicher Ansatz, soweit es um Aspekte aus dem Eckpunktepapier geht. Denn aus den Gesprächen mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird berichtet, dass er nur über seine Punkte reden möchte. Demnach hätten andere Themen dort ohnehin keine Chance. Sie könnten Anregungen für künftige Debatten innerhalb der Berufspolitik sein, sind dann aber eher interessant für übermorgen.

Relevant ist selbstverständlich das Thema Honorar, das auch im Diskussionspapier vorkommt, allerdings ohne klare Positionierung. Denn solange für viele Apotheken die wirtschaftliche Existenzfrage im Mittelpunkt steht, erübrigen sich alle anderen Themen zwangsläufig. Am Ende gilt auch für dieses Diskussionspapier: Die Apotheken brauchen mehr Geld. Konstruktive Ansätze dafür sind willkommen – und hier zählt wieder jeder Cent.