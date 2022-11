In Aussicht stellt Habecks Büro Christiansen zudem einen Gesprächstermin mit dem Minister. „Auf Ihr nettes Gesprächsangebot kommt Herr Habeck sehr gerne zurück, so sein Kalender dies zulässt.“ Möglicherweise bekommt Schleswig-Holsteins Kammerpräsident also alsbald die Chance, dem Minister die Nöte der Apothekerschaft näher zu erläutern. Dann könnte er neben Honorarfragen auch weitere Optionen einbringen, an welchen Stellen bürokratische Vorschriften im Apothekenwesen längst ihre Sinnhaftigkeit verloren haben – wie sich Christiansen etwa ein schlankes Präqualifizierungsverfahren vorstellt, führte er bereits im Sommer 2022 im Interview mit der DAZ aus.