Das kam so: Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen erklärte: „Bei unserer Arbeit stellen wir immer den Menschen in den Mittelpunkt unseres Tuns, unabhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen wir das tun müssen“. Doch die Rahmenbedingungen der Vor-Ort-Apotheken seien so schlecht wie selten zuvor. Im vorigen Jahr hätten über 20 Apotheken in Schleswig-Holstein für immer geschlossen, in Deutschland über 500. Die Leistung der Apotheken und ihrer Teams koste die gesetzlichen Krankenkassen gerade einmal zwei Prozent ihrer Ausgaben. Das sei weniger als die Hälfte der Ausgaben der Krankenkassen für die Verwaltung. Dafür würden die Vor-Ort-Apotheken ein hocheffizientes System zur Sicherung der Arzneimittelversorgung bieten, erklärte Christiansen und folgerte: „Hier zu sparen, heißt am Patienten, am Menschen zu sparen“.