DIVI fordert Empfehlung für RSV- und Influenza-Schutz für Kinder

In einer aktuellen Pressemitteilung macht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) auf den bestehenden Pflegemangel in der Kinderintensivmedizin aufmerksam und meint: Impfkampagnen gegen das respiratorische Synzytialvirus (RSV) und Influenza könnten die Versorgungssituation direkt entspannen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat das Thema schon seit längerem im Blick und will sich spätestens im Sommer zumindest zu RSV-Präventionsmaßnahmen äußern.