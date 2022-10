Nun hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA Nirsevimab mit dem Handelsnamen Beyfortus von AstraZeneca und Sanofi tatsächlich bereits im September zur Zulassung empfohlen – und zwar zur Vorbeugung von RSV-Infektionen bei Neugeborenen und Säuglingen während der ersten RSV-Saison, wenn also das Risiko einer RSV-Infektion in der Bevölkerung besteht.

Der monoklonale Antikörper wirke, indem er sich an das Fusionsprotein des RS-Virus anlagert, sodass es nicht mehr in die Körperzellen eindringen kann. Weil es mehrere Monate dauere, bis Nirsevimab wieder abgebaut wird, schütze bereits eine einzige Dosis während der gesamten RSV-Saison. Dazu soll Nirsevimab am besten vor der RSV-Saison verabreicht werden – oder so bald wie möglich, wenn ein Kind während der Saison geboren wird. In der nördlichen Hemisphäre seien das die Monate Dezember bis März.