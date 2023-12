RKI: RSV-Welle hat begonnen

Apotheken dürfen sich also auf RSV-Fälle einstellen. Erstmals seit diesem Jahr gibt es auch Impfstoffe gegen RSV: Arexvy® von Glaxo Smith Kline (GSK) und Abrysvo® von Pfizer. Beide sind ab einem Alter von 60 Jahren zugelassen, Abrysvo® auch zum passiven Schutz von Säuglingen durch Impfung in der Schwangerschaft. Wann die Impfstoffe aber tatsächlich zu empfehlen sind, dazu wird sich die Ständige Impfkommission (STIKO) in diesem Herbst wohl nicht mehr äußern. Eine RSV-Impfung kann also (noch) nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung GKV verordnet werden.

Insgesamt elf medizinische Fachgesellschaften und Institutionen haben aber bereits insbesondere Über-60-Jährige – und Menschen jeden Alters mit Vorerkrankungen nach individueller Beratung – aufgerufen, sich gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) impfen zu lassen. In Sachsen wird derzeit zum Schutz der Babys vor dem Respiratorischen Synzytial-Virus insbesondere die Impfung von Schwangeren empfohlen. Auch ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO) informiert zur RSV-Schutzimpfung. Zu einer möglichen prophylaktischen Antikörper-Gabe (Palivizumab und Nirsevimab) bei Früh- oder Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern wurde die „S2k-Leitlinie Prophylaxe von schweren Erkrankungen durch Respiratory Syncytial Virus (RSV) bei Risikokindern“ überarbeitet (Stand: 25.09.2023).