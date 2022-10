Der Leiter des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) für Influenzaviren am Robert Koch-Institut (RKI), Berlin, Dr. Ralf Dürrwald, erläutert, dass der Verlauf einer Grippesaison von vielen Faktoren abhängt und sich nicht generell vorhersagen lässt. Die Schwere einer Grippewelle könne erst im Nachhinein beurteilt werden. „Was wir anhand unserer Surveillance-Systeme aktuell sehen, ist, dass sich Atemwegsviren zurzeit weitgehend ungebremst in der Bevölkerung verbreiten können – und damit auch Influenza­viren“, berichtet Dürrwald.

Die Zahl der an das RKI übermittelten Influenzafälle ist seit September deutlich gestiegen. Allerdings sei eine Interpretation dieses Anstiegs schwierig. Bei Anzeichen einer Atemwegsinfektion wird ein Test auf COVID-19 und gegebenenfalls auf Influenza empfohlen, was dazu führt, dass Influenzafälle detektiert werden und in den Melde­daten auftauchen, die in den vergangenen (vorpandemischen) Jahren um diese Zeit einfach nicht erfasst wurden, so Rose. Er betont, dass das RKI die Entwicklung natürlich weiter sehr genau beobachtet und die Meldedaten im Kontext anderer Surveillance-Ergebnisse bewertet.