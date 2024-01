Kinderärzte fordern Grippeimpfungen ab Kleinkindalter

Die meisten Arztbesuche aufgrund von respiratorischen Erkrankungen sind aktuell in der Gruppe der Kleinkinder (null bis vier Jahre) zu verzeichnen. Laut RKI musste allein in der zweiten Dezemberwoche – dem ermittelten Ausgangspunkt der Influenza-Welle – fast jedes zehnte Kleinkind in Deutschland eine Arztpraxis aufgrund von Atemwegserkrankungen besuchen. Neben dem Respiratorischen Synzytial-Virus, das für die meisten Infektionen bei den Kleinkindern verantwortlich ist, dominieren in der Altersgruppe der Fünf- bis Vierzehnjährigen die Influenzainfektionen.

BVKJ-Präsident Hubmann hält vor dem Hintergrund einer drohenden Überlastung der Praxen eine Ausweitung der Impfempfehlung für unerlässlich: „Unser Ziel muss es sein, die Ausbreitung des Virus durch Impfung zu verhindern und damit die Krankheitslast für alle zu mindern. Dafür wäre eine breite Impfung ab dem Kleinkindalter medizinisch sinnvoll.“