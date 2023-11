Fachgesellschaften empfehlen Schutzimpfung gegen RS-Virus

Allerdings gibt es bisher keine Stiko-Empfehlung, deshalb sind die Kosten in der Regel privat zu tragen. Eine Kostenübernahme kann bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Grundsätzlich gelte immer, erst das Beratungsgespräch mit dem eigenen Hausarzt zu suchen, heißt es von Seiten der DGP. Nach Angaben der Ständigen Impfkommission (Stiko) sei eine Empfehlung in diesem Herbst nicht mehr zu erwarten. Stiko-Mitglied Klaus Überla erklärte, das Expertengremium arbeite dafür noch an verschiedenen Aspekten wie etwa einer Modellierung zum möglichen Einfluss der Impfstoffe auf die RSV-Verbreitung.