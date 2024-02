Hohe Hürden für Arzneimittelversand aus der Luft

Seit Mitte Januar werden abgelegene Ortschaften im hessischen Odenwald per Drohne mit Arzneimitteln beliefert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund schlechten Wetters, habe sich die Technik bewährt, teilte Benjamin Federmann auf DAZ-Anfrage mit. Er ist der für das Projekt zuständige wissenschaftliche Mitarbeiter an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS). Der Apothekeneinkauf per Drohne sei technisch machbar. Dennoch wären im Rahmen des Versuchsprojekts bereits auch die „operativen Hürden“ deutlich geworden, so Federmann.

Bereits seit Oktober 2023 läuft das Projekt „LieferMichel“ im Odenwald. Bewohner:innen entlegener Orte im Kreis Michelstadt können hier Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs per Drohne geliefert bekommen. Die Bärenapotheke aus Erbach beteiligt sich seit Januar an dem Projekt und bietet die Drohnenlieferung von OTC-Arzneimitteln an. Für die Umsetzung verantwortlich sind das Unternehmen Wingcopter und die Frankfurter University of Applied Sciences. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert das Projekt mit 430.000 Euro. Die Drohnen können derzeit Strecken von etwa 20 Kilometern mit einer maximalen Nutzlast von 4 Kilogramm zurücklegen.