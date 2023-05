Zunächst einmal wird der Transport zwischen vorher definierten Zielpunkten getestet. So will der Bayreuther Apotheker Dr. Andreas Paul im Rahmen der Testphase eine Arztpraxis in Bindlach beliefern, die regelmäßig kurzfristig Medikamente anfordert. Die Drohne soll dann, heißt es in der Meldung, vom Dach einer Apotheke in der Hugenottenstraße abheben. Geplant ist, dass die Drohne dauerhaft in der Apotheke stationiert ist und vom Team der Apotheke beladen wird. Vom Startpunkt aus übernehmen dann Fernpiloten in Berlin die Überwachung des Fluges.

Andere teilnehmende Apotheker wollen in der Testphase ihre eigenen Filialen miteinander verbinden: Kunden können dann vor Ort warten, bis die Drohne ein nicht vorrätiges Arzneimittel aus einem anderen Betrieb des Verbunds eingeflogen hat.