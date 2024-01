Pilotprojekt zur Drohnenlieferung von Arzneimitteln

Testversuche zur Arzneimittelzustellung per Drohne wurden auch in anderen Regionen Deutschlands durchgeführt. In Sachsen-Anhalt wurde im Juli 2023 in Einzelversuchen erfolgreich getestet, wie autonom fliegende Drohnen in Wohngebieten operieren können und welche Einflüsse Bäume und Wind haben. Auch im Raum Bayreuth wurden seit Oktober 2022 erste Testflüge absolviert.

Die Lieferung von medizinischen Gütern ist in einigen afrikanischen Ländern bereits erprobte Realität. In Ruanda und Ghana werden bereits seit 2018 Blutkonserven und Arzneimittel per Drohne in schwer zugängliche Regionen transportiert. In den USA testet Amazon seit Ende 2022 den Güterversand per Drohne, seit Oktober 2023 auch die Belieferung mit Arzneimitteln. Hier können die Bestellungen – anders als aktuell im Kreis Michelstadt – direkt bis in den Hinterhof der Endverbraucher geliefert werden. Amazon will bis Ende 2024 seinen Drohnenlieferdienst „Prime Air“ auch in Großbritannien und Italien anbieten.