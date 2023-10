Amazon liefert Arzneimittel via Drohne

Über 500 Arzneimittel sollen auf diesem Wege erhältlich sein. Das Ziel soll sein, die Patient:innen so schnell wie möglich behandeln zu können und so eine bessere medizinische Versorgung zu bieten. Im Medizinstudium lernten wir von Anfang an, dass es ein entscheidendes Zeitfenster in der klinischen Medizin gebe, nämlich die Zeit zwischen dem Moment, in dem ein Patient sich unwohl fühle, und dem Zeitpunkt, zu dem er behandelt werden könne, erklärt Dr. Vin Gupta, der leitende Arzt der Amazon Pharmacy, in einer Mitteilung von vergangener Woche. Die Drohnenlieferung solle dieses Fenster verkleinern.