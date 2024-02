Fünf Jahre Securpharm – eine Bilanz

Fehlalarme und Serverausfälle

Apotheken mussten sich in der Anfangszeit mit Fehlalarmen aus unterschiedlichsten Gründen arrangieren. Und lernen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wenn ein wirklicher Fälschungsalarm ausgelöst wird, muss natürlich eine ganze Schutzkaskade gestartet werden samt Quarantäne, Behördenmeldungen etc. Doch im Regelfall war von einem falschen Alarm auszugehen. Eine Reihe von Apotheken behalf sich damit, die Verifizierung und damit das Ausbuchen einfach auszulassen. „Einfach wegdrücken“, lautete vielfach die Devise. Überdies kam es immer wieder zu Serverausfällen. Die Begeisterung der Apotheken hielt sich also in Grenzen. Mehr Arbeit, technischer Ärger, neue Kosten – und das für einen nicht unmittelbar ersichtlichen Nutzen.

Sonderfall: Krankenhäuser

Probleme anderer, ganz praktischer Art taten sich in den Krankenhäusern auf. Deren besondere Herausforderungen waren zwar schon geraume Zeit vor dem Stichtag offensichtlich und wurden thematisiert: Kliniken erhalten Arzneimittel palettenweise, jede Packung einzeln zu scannen und auszubuchen, bedeutet einen kaum leistbaren Aufwand. Aber rechtzeitige und vor allem einvernehmliche Lösungen gab es dennoch nicht. Man rang um „aggregierte Codes“, in denen die individuellen Erkennungsmerkmale sämtlicher Packungen einer Palette in einem einzigen Code erfasst sind, oder auch um „warenbegleitende Datenlieferungen“, für die die Hersteller die Seriennummern aller Packungen unmittelbar vor dem Versand in einer Art elektronischem Lieferschein erfassen müssten. Auch wenn es mittlerweile um das Thema ruhig geworden ist und man bei Securpharm angesichts der Nutzungszahlen davon ausgeht, dass auch dort die Securpharm-Prüfung der Arzneimittelpackungen mithilfe des Fälschungsschutzsystems wie vorgesehen erfolgt – jedenfalls die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat ganz offensichtlich noch immer mächtig an Securpharm zu knabbern. So machte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß gegenüber der DAZ deutlich, dass Securpharm für die Klinken auch nach fünf Jahren noch immer eine Belastung darstellt: