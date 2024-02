Brief an Lauterbach: Overwiening fordert nach Skonti-Urteil Sofortmaßnahmen

Die ABDA arbeitet derzeit noch die möglichen Auswirkungen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Unzulässigkeit von Skonti bei Rx-Arzneimitteln auf. An diesem Donnerstag will sie die Ergebnisse in der Sitzung des Gesamtvorstandes vorlegen, wie Präsidentin Gabriele Regina Overwiening Anfang der Woche schrieb.

Die Reaktionen auf das Urteil könnten dann in den „Gesamtkatalog“ der Forderungen bezüglich der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten „Apothekenreform“ aufgenommen werden. Das Problem bleibt weiterhin: Solange keine Urteilsbegründung vorliegt, bleiben die Konsequenzen des BGH-Urteils noch unklar.

Untätig will die ABDA in der Zwischenzeit dennoch nicht bleiben. Overwiening hat Lauterbach einen Brief geschrieben, in dem sie noch einmal die schwierige wirtschaftliche Situation der Apotheken skizziert und ihm vor dem Hintergrund der BGH-Entscheidung aufruft, zu handeln.