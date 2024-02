„Eine historische-wirtschaftliche Katastrophe“

„Kassenrabatt muss sofort abgeschafft werden“

Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, erklärt: „Die Folgen dieses Urteils werden gravierende, existenzbedrohende und -vernichtende Folgen für die Apotheken haben. Es wird deutlich, dass die Apotheken ohne die Skontigewährung im Rx-Bereich und hier gerade im Bereich der GKV-Versorgung massiv unterfinanziert sind und das Geschäft überhaupt nur durch diese Skonti noch funktioniert. Eine gute Arzneimittelversorgung kostet Geld. Wenn es nicht zu spürbaren Sofortmaßnahmen für die Apotheken kommt, wird aus der Schließungswelle eine Schließungslawine. Der Kassenrabatt muss sofort abgeschafft werden. Durch das eRezept sind die Rezepte digitalisiert, daher können die Kassen innerhalb weniger Tage zahlen. Ich bin sicher, dass der Deutsche Apothekerverband hier sehr schnell seine Forderungen kundtut.“

Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, äußert sich auf Nachfrage folgendermaßen: „Nach über einem Jahrzehnt ausgebliebener dringend notwendiger Anpassungen der Arzneimittelpreisverordnung können sich die Apotheken mit den handelsüblichen Skonti wirtschaftlich gerade noch über Wasser halten. Das Urteil bedeutet eine massive Schwächung der Apotheken. Jetzt ist die Politik am Zug. So kann es nicht bleiben. Die Politik darf sich nicht weiter wegducken, sonst werden die Apotheken sterben wie die Fliegen."

Björn Schittenhelm, Apotheker aus dem baden-württembegischen Holzgerlingen sagt gegenüber gegenüber der DAZ : „Wenn das so umgesetzt wird gehen sofort bei über 90% die Lichter aus! Die Formel muss jetzt lauten: Kein Skonto, kein Kassenabschlag. Der Gesetzgeber muss jetzt handeln und den Kassenabschlag sofort außer Kraft setzen! Ansonsten ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in Deutschland akut in Gefahr!“

„Es muss einen nie dagewesenen Aufstand geben“

Deutliche Worte wählt auch der BVDAK-Vorsitzende Stefan Hartmann: „Das Urteil ist für die Apotheken eine historische-wirtschaftliche Katastrophe. Diese Katastrophe wird dazu führen, dass der Gesundheitspolitik eindrucksvoll vor Augen geführt werden wird, dass die Apotheken fast nur noch durch die jetzt untersagten Skonti Gewinne erwirtschaften konnten. Das ist seit vielen Jahren ein absolut unzumutbarer und nicht mehr hinnehmbarer Zustand. Nach 20 Jahren keine Honorarerhöhung,, ab Februar 2023 sogar eine Kürzung, Inflation, Lohnsteigerungen und nun dieses Szenario. Was muss sofort passieren? Da das Skonto wegfällt, muss auch der komplette Kassenrabatt sofort und vollumfänglich wegfallen. Die ABDA ist maximal gefordert. Es muss einen nie dagewesenen Aufstand geben.“

Lorenz Weiler, Apotheker und Apotheken-IT-Berater, kommentiert: „Damit hat der BGH mit einem Schlag auch und gerade junge, mutige Existenzgründer ruiniert, die erst vor kurzem umsatzstarke und - dank bester Großhandelskonditionen - auch margenstarke Betriebe mit hohen sechs- bis siebenstelligen Bankkrediten übernommen haben, wofür sie in der Regel 10-Jahres-Mietverträge mit in dieser Klasse gerne fünfstelligen Monatsraten unterschreiben mussten. Unternehmer-Nachwuchsgewinnung geht anders.“

Der Landesapothekerverband Niedersachsen warnte am Freitag angesichts des Urteils vor dem wirtschaftlichen Kollaps der Apotheken vor Ort: „Das BGH-Urteil wird massive wirtschaftliche Auswirkungen auf Apotheken haben. Die Apotheken vor Ort haben so erst recht keinen Handlungsspielraum mehr, ihre Betriebe angesichts der hohen finanziellen Belastungen ökonomisch zu führen. Diese Entwicklung wird die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung akut gefährden. Wir fordern die Bundesregierung auf, umgehend die Rahmenbedingungen für die Apotheken so zu gestalten, dass diese wirtschaftlich betrieben werden können. Es ist unerlässlich, das gesetzlich festgelegte Apothekenhonorar zu erhöhen und zusätzlich den Zwangsrabatt, den Apotheken an Krankenkassen leisten müssen, zu streichen – und das sofort! Wird die Bundesregierung nicht in dieser Weise tätig, ist das für viele Apotheken das Todesurteil und für die Patientinnen und Patienten folglich eine dramatische Verschlechterung der Arzneimittelversorgung.“

Hinweis: Der Beitrag wurde am 9.2.2024 vormittags um das Statement des Landesapothekerverbands Niedersachsen ergänzt.