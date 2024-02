„Das BGH-Urteil hat für die einzelne Apotheke erstmal keine unmittelbaren Folgen“

Douglas weist zudem darauf hin, dass das Urteil ausschließlich Skonti betrifft. Alle anderen Vereinbarungen, zum Beispiel Nachlässe für die Gewährung eines Bankeinzugs oder für Vorkasse sowie Rabatte, die an Mindestumsätze geknüpft sind, seien nicht berührt. „Um die ging es nicht,“ sagt er.

Anwendbarkeit auf den Großhandel ist zu prüfen

Außerdem müsse man in seinen Augen wahrscheinlich die Frage stellen, ob der vorliegende Fall überhaupt uneingeschränkt verallgemeinert werden könne, etwa mit Blick auf den vollsortieren pharmazeutischen Großhandel. Für letzteren gelten andere gesetzliche Auflagen. Überdies hätten Apotheken zu ihren Großhändlern andere Geschäftsbeziehungen als zu einzelnen pharmazeutischen Unternehmen wie z.B. Haematopharm. So sei beispielweise beim pharmazeutischen Großhandel die sofortige Zahlung absolut unüblich. Von der wurde in dem Verfahren aber offenbar ausgegangen. Auch hier müsse man für eine abschließende Bewertung die Urteilsgründe abwarten

Für den Fall, dass das Skonti-Verbot aber auch für den pharmazeutischen Großhandel gelten sollte und man es ganz streng betrachtet, ist für Douglas aber eines klar: Der Handelsspannenausgleich (HSA) hat dann keine Berechtigung mehr.. Der Sinn von fixen Preisen sei dann, allen Beteiligten ein bestimmtes Auskommen zu garantieren. Das müsse dann aber für beide Seiten gelten. Wenn also der Großhandel keine Skonti mehr gewähre und eine strenge Interpretation der AMPreisVO fordere, dürfe er auf der anderen Seite von der Apotheke auch nur einen fixen Betrag verlangen und diesen nicht über den HSA oder andere Mechanismen erhöhen.