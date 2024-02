Skonti-Urteil: Phagro begrüßt „Rechtssicherheit“

Es herrscht noch etwas Ratlosigkeit bezüglich der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Unzulässigkeit von Skonti bei Rx-Arzneimitteln. Grund dafür ist vor allem, dass die Urteilsbegründung noch aussteht. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hatte an diesem Montag in einem Brief an Apothekerkammern, -vereine und -verbände geschrieben, dass sich die allgemeinen Auswirkungen der Entscheidung ohne Kenntnis dieser „kaum abschätzen“ ließen.

Auch die Wettbewerbszentrale hatte dies gegenüber der DAZ im Anschluss an die BGH-Entscheidung betont. Sie freute sich allerdings darüber, dass „eine seit 2016 diskutierte Rechtsfrage geklärt“ worden sei. Weitergehend wollte man sich aber nicht äußern, solange keine Urteilsbegründung vorliegt. Die einzelnen Großhandelsunternehmen hielten sich auf Anfrage ebenfalls bedeckt.